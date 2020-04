Moise Kean nella bufera, l’Everton:”Siamo inorriditi dal suo comportamento”

L’ex Juventus Moise Kean partecipa ad un party e fa arrabbiare il club

Scontro tra Moise Kean e l’Everton, per la violazione della quarantena da parte dell’attaccamte. L’ex Juve è stato filmato mentre partecipava ad un party, facendo scoppiare l’ira dei tifosi e del club. La stessa società ha emanato una nota ufficiale che recita: “L’Everton Football Club è rimasto inorridito nel venire a conoscenza del fatto che un giocatore della prima squadra ha ignorato la guida del Governo e la politica del club in relazione alla crisi del coronavirus. Il club ha fortemente espresso la sua delusione per il giocatore e ha chiarito che tali azioni sono completamente inaccettabili. Everton ha regolarmente sottolineato l’importanza di seguire tutte le linee guida del governo – comprese le regole e i consigli all’interno e all’esterno della casa – attraverso una serie di comunicazioni ufficiali a tutti i membri dello staff, inclusi i giocatori”. Inoltre secondo i tabloid Inglesi per Kean è in arrivo una multa da 160mila sterline (circa 182mila euro).

