Un parco tematico dedicato a Maradona aprirà a Bagnoli: i dettagli

Aprirà presto a Bagnoli un parco tematico dedicato interamente alla vita di Diego Armando Maradona e chiamato “Diego Vive”.

A partire dal prossimo 24 aprile Bagnoli ospiterà “Diego Vive”, un parco tematico dedicato al Campione argentino Diego Armando Maradona scomparso ormai quasi quattro anni fa.

“La memoria di Diego Armando Maradona, a quasi quattro anni dalla sua morte, è ancora viva e molto presente a Napoli: al Pibe de Oro, scomparso il 25 novembre del 2020, sono stati dedicati murales e altre opere d’arte, mostre, senza contare i numerosi gadget – su tutti, le magliette azzurre con il numero 10 – che è possibile acquistare in ogni parte della città. Quello che si appresta ad arrivare, però, va oltre: a Napoli, infatti, sta per aprire un parco a tema interamente dedicato a Maradona. Si chiama “Diego Vive” e, a partire dal prossimo 24 aprile, sarà possibile visitarlo all’ex Base Nato di Bagnoli. Si tratta del primo parco tematico al mondo a essere dedicato a un atleta. “Diego Vive” si snoderà su un’area di circa 2mila metri quadrati: si tratta di un parco a tema immersivo e coinvolgente, in cui la tecnologia la farà da padrona. Ologrammi, realtà virtuale, schermi e filmati, che proietteranno lo spettatore nella vita di Diego Armando Maradona, non solo quella del calciatore, considerato uno dei più forti di tutti i tempi, ma anche in quella dell’uomo al di fuori del terreno di gioco.”

