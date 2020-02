Napoli? Se continua così può battere chiunque. Turnover con il Torino

Chiariello: non si può dire che a Gattuso manchi l’onestà intellettuale, quello che pensa, dice. E’ normale che l’allenatore pensi alla squadra, non è normale che Meret o Lozano – pagato 50 milioni – vengano accantonati in maniera così netta

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, del match che la squadra azzurra dovrà sostenere contro il Torino, di Meret e Lozano attualmente accantonati da Gattuso e di altro.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net:

Perrone: “Napoli-Barcellona molto dispensivo a livello mentale e fisico, contro il Torino bisogna essere più propositivi”

Roberto Perrone, Corriere dello Sport: “Reazione Conte? E’ così, non si può pensare di prendere parte del suo pacchetto lasciando fuori queste manifestazioni. Vuole tenere sempre alto il livello dello scontro, Agnelli non ha detto niente di che a riguardo. Siviglia-Roma? Bella sfida, anche il Getafe che ha preso l’Inter sta facendo un grande campionato, ma Siviglia ha un altro valore. Il calcio spagnolo è di alto profilo, poteva sicuramente andare meglio. E’ tanto che non vinciamo questa competizione, è quasi disprezzata in Italia, ritengo sia invece un’ottima palestra. Napoli-Barcellona? Molto dispensivo dal punto di vista mentale e della concentrazione, oltre che fisico. Qualche scoria può essere rimasta, ma non credo che un giocatore pensi ancora alla partita precedente, bisogna voltare pagina. Il Torino verrà a Napoli a fare il suo gioco, è una partita diversa, forse c’è una difficoltà per gli azzurri che devono essere più propositivi, aggressivi, stando attenti al contropiede. Il Torino sta andando molto male, ma il Napoli deve stare attento”.

Marrucco: “Napoli-Torino ci sarà turnover, ma non voglio sentir parlare di squadra stanca. Ammutinamento? Nessuna novità”

Fulvio Marrucco, avvocato Koulibaly: “Credo che Gattuso farà un po’ di turnover, deve recuperare una serie di giocatori e dargli un po’ di sicurezza. Koulibaly? Non ho parlato con lui del suo futuro, né mi occupo di queste vicende, quindi posso parlarne da tifoso ed esperto di mercato. Credo che il Napoli non raggiungendo la Champions League non possa permettersi di avere giocatori con ingaggio particolare come quello di Kalidou. Il presidente sarà il primo ad essere motivato per la cessione, è l’ingaggio quello che cambia completamente la prospettiva, alza il livello degli altri ingaggi e ciò diventa non più sostenibile dal momento che il Napoli potrebbe non raggiungere la Champions. Napoli-Torino? Probabilmente 4-5 giocatori verranno messi fuori, vista anche la semifinale di Coppa Italia. Non mi piace sentire che ha visto una squadra stanca, a questi livelli nessuno allenatore parla di squadra stanca. Diamo degli alibi ai giocatori, in questo modo. Dispone di una rosa talmente forte ed ampia da non avere difficoltà da schierare gli uomini giusti in campo. D’altra parte bisognerà vedere come scenderà in campo il Torino, che ha una serie negativa di risultati. Ammutinamento? Nessuna novità, non è stata presentata nessuna istanza, manca il presidente del collegio. Non ho alcun tipo di sensazione, al momento tutto fermo”.

Chiariello: “Quando Sarri parla, alla Juve tremano. Maurizio osteggiato del momento, io non ci sto”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Vorrei andare controcorrente, ma può sembrare una difesa di vedovanza verso Maurizio Sarri. Oggi il Corriere dello Sport ha scritto una cosa che mi lascia a bocca aperta: che Maurzio Sarri è troppo sincero e che in un ambiente come la Juventus non lo si può essere. Crosetti ha aggiunto che quando Sarri parla, alla Juve tremano. Ma cos’ha detto di male? Se devo perdere una partita preferisco perderla con i miei ragazzi. E’ stata una reazione di cuore. Poi ha fatto capire che non è la persona giusta per giocare con questi ragazzi, è stato onesto. Ha detto poi, in fine, che in Italia quei due rigori glieli avrebbero dati. Nel frattempo c’è in Italia un’indagine che dimostra che in Italia danno il doppio dei rigori degli altri campionati. Sarri osteggiato del momento, io non ci sto”.

Calaiò: “Napoli-Torino? E’ una partita dove il Napoli deve dimostrare maturità”

Emanuele Calaiò, responsabile settore giovanile Salernitana: “Siamo partiti in punta di piedi, migliorando l’andamento a campionato in corso. I playoff sono un obiettivo che questa piazza merita, stiamo facendo bene e la parola d’ordine è continuità. In questo momento i risultati sono ottimi, peccato aver perso qualche giocatore per strada per infortunio, ma stiamo andando bene. Abbiamo una partita difficile a Frosinone, con l’aiuto dello stadio cercheranno di vendere cara la pelle: è uno scontro diretto e bisogna rubare qualche punto. Napoli-Torino? E’ una partita dove il Napoli deve dimostrare maturità, mettere da parte il Barcellona e concentrarsi sul campionato per provare ad andare in Europa. Molto difficile arrivare in Champions, ma non bisogna ripetere l’errore del Lecce e dimostrare maturità con una squadra “piccola” per risalire”.

De Biasi: “Hysaj? L’ho trattato come un figlio in Nazionale. Napoli? Se continuano così, possono battere chiunque”

Gianni De Biasi, allenatore: “Hysaj? L’ho trattato come un figlio in Nazionale, l’ho preso a 18 anni dall’Empoli e fatto esordire con la Norvegia. Ci fossero 10 come lui, li farei giocare tutti e 10. Napoli-Torino? Da dove nasce la difficoltà del Torino, non lo so. Credo che dopo la passata stagione, con un finale in crescendo, il Toro è una delusione per sé stesso e per i propri tifosi. E’ una squadra che ha perso identità, rassegnata. A Napoli sarà dura, anche se ogni partita ha una propria storia. Penso che il Napoli, però, continuerà questa scalata con Gattuso. Credo che tutto sommato il Napoli deve cercare di stare entro le prime sei, Gattuso sta cercando di trasmettergli il suo credo. Se continuano così, con buona fantasia e questo centrocampo, con qualità, possono vincerle anche tutte, giocarsela con tutti”.

Castellini: “Conosco Meret da ragazzino, molto promettente. A Napoli non è così semplice giocare in porta, magari hanno bisogno di più esperienza lì”

Luciano Castellini, ex Torino: “Ospina-Meret? Dare un giudizio da fuori è difficile. Conosco Meret da ragazzino, molto promettente. A Napoli non è così semplice giocare in porta, magari hanno bisogno di più esperienza lì: qualcuno che superi l’errore. Gattuso è bravissimo, contro il Barcellona ha impostato una squadra perfetta. Deficit di personalità a Meret? Da giovane li devi lasciar imparare e sbagliare in santa pace. Zoff? Era più bravo di me, è stato un portiere incredibile, un uomo straordinario. Un friulano che non parlava tanto, dava le sentenze. Napoli-Torino? Il Toro deve far punti, è una partita pericolosa. Il Napoli ha ancora in testa la bella partita contro il Barcellona”.

De Paola: “L’intensità del carattere di Gattuso si vede in questa squadra, con la coesione di gruppo: Callejon non è ancora pienamente rientrato”

Paolo De Paola, giornalista: “Napoli atteggiamento sano, umile, proporzionato alla forza degli avversari. Non hanno mai avuto paura di offendere e aggredire. Può succedere mangiarsi dei gol, ma la prova del Napoli è stata bella, importante, orgogliosa. Appena il rimpianto per una vittoria che poteva esserci e sarebbe stata meritata. Demme appena arrivato è diventato un importante ago della bilancia per la squadra. Mario Rui era molto criticato, a fine stagione scorsa si pensava di sbolognarlo da qualche parte, oggi è fondamentale. L’intensità del carattere di Gattuso si vede in questa squadra. Le regole del calcio sono due: fare gruppo e tenere alta la squadra, competenze dell’allenatore. Il Napoli si era sfaldato con Ancelotti, adesso si sta rialzando con Gattuso. E’ conseguenziale che i giocatori ritrovano intesa, Callejon è l’unico che ancora non è pienamente rientrato nel gruppo”.

Chiariello: “Non è normale che Meret o Lozano vengano accantonati, per quest’ultimo non c’è futuro al Napoli”

Umberto Chiariello, giornalista. con il suo EditoNapoli: “Non si può dire che a Gattuso manchi l’onestà intellettuale, quello che pensa, dice. E’ normale che l’allenatore pensi alla squadra, non è normale che Meret o Lozano – pagato 50 milioni – vengano accantonati in maniera così netta. Comprendo le sue motivazioni. Mi auguro che siano scelte transitorie per il portiere, per l’attaccante non c’è futuro a Napoli, toccherà a Raiola trovargli una nuova collocazione”.

