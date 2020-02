Fedele:”Sarri? Si è trasformato. Alla Juventus è diventato un pentito”

Parole molto dure

Enrico Fedele, noto opinionista tv, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione radiofonica Marte Sport Live. Tra i tanti argomenti trattati, si è lasciato andare ad alcune considerazioni su Maurizio Sarri attuale tecnico della Juventus. Ecco quanto dichiarato: “Sarri non si è comportato fuori dal campo in maniera bella come ciò che ha invece fatto vedere con il suo Napoli sul rettangolo di gioco? L’ho sempre ritenuto un buon allenatore fino al sabato, non per la domenica. Sarri è stato l’unico allenatore, nella storia, ad essere due volte campione di inverno e riuscire sempre a perdere lo scudetto. Quando il suo Napoli andava in porta con 52 passaggi di fila, però, era uno spettacolo? Attenzione, io non sono contro Sarri, anche se non amo il tiki taka. Io sono ammiratore del Sarri allenatore, ma non del gestore. E alla Juventus è diventato un pentito: da Masaniello è diventato un ciambellano”.

