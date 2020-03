Montefusco: “Gattuso ha rivitalizzato ambiente e squadra. Mertens è il Maradona del Napoli”

Montefusco: Gattuso ha allenato i giocatori e li sta schierando nei ruoli giusti. Mi piace molto perché è chiaro e diretto

Vincenzo Montefusco, ex calciatore e allenatore del Napoli, ha parlato a Radio Sportiva del Napoli, di Gattuso, Mertens e Callejon.

Queste le sue parole:

SU GATTUSO

“Dopo i disastri iniziali, tra Ancelotti e l’ammutinamento, Gattuso ha preso in mano la situazione e ha rivitalizzato ambiente e calciatori. È arrivato preceduto dal suo carattere duro, ma sta dimostrando di essere molto bravo sotto l’aspetto tecnico-tattico.

Quando ha giocato sulla difensiva era per sfruttare il momento e soprattutto il contropiede. Ora i giocatori vanno in campo e sanno cosa devono fare, prima c’era grande confusione.

Gattuso ha allenato i giocatori e li sta schierando nei ruoli giusti. Mi piace molto perché è chiaro e diretto, si prende le proprie responsabilità e non è aziendalista.

MONTEFUSCO SU MERTENS

Mertens? È il Maradona del Napoli attuale, per quello che ha fatto e che sta facendo è un giocatore da riconfermare, non si può lasciar andare via a parametro zero uno come lui.

SU CALLEJON

Callejon? La società dovrà valutare bene cosa fare a livello tattico, alla fine sono convinto che ne faranno a meno per puntare forte su Politano”. Conclude Montefusco.

MERTENS

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale, decise le sedi per le finali di Europa Leauge e Supercoppa

Auriemma: “ADL pensa ad un Napoli gestito dalla coppia Gattuso-Giuntoli”

Rinnovo Milik: parti distanti, a breve possibile incontro con il legale

Pavarese: ”Gattuso sta ricostruendo il Napoli grazie anche alla sua personalità”

ULTIM’ORA – Lega Serie A, emergenza Covid-19: decisione rimandata

Chiariello:”Risultato bugiardo, è stata la più bella partita del Napoli di Gattuso”

Caos rinvii, Spadafora:”Ha deciso la lega, ora garantire regolarità”

Barcellona-Napoli, da domani si apre la procedura per l’acquisto dei biglietti

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: in Cina altri 35 decessi

Coronavirus: primo positivo in Fvg

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts