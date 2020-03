ULTIM’ORA – Lega Serie A, emergenza Covid-19: decisione rimandata

Lega Serie A, emergenza Covid-19, decisione rimandata alla prossima settimana per le gare del prossimo turno, in quanto non erano presenti molti club.

Lega Serie A, emergenza Covid-19: decisione rimanda alla prossima settimana per le gare del prossimo turno. I dettagli

Lega di Serie A emergenza Covid-19, si è tenuto un consiglio straordinario in conference call per analizzare l’emergenza coronavirus che sta creando disagi anche al calcio italiano. Durante la riunione, nessuna decisione è stata presa. Come riportato da Sky Sport, tutto è stato rinviato ai prossimi giorni, quando verrà convocata un’ulteriore assemblea per decidere in merito.

Matteo Barzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto ha dichiarato in merito:

“Prossima giornata? Non erano presenti tutti i club ma solo il presidenti di Lega con i consiglieri, tra cui Lotito e Marotta. Nulla di fatto. Non si è arrivati a nessuna decisione circa il calendario complicato. Saranno presenti tutti i club nella prossima assemblea, bisogna far convivere diversi interessi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso siparietto in inglese con Lobotka: “Lobo, be careful! Position!”

La proposta di Lombardo:”Spostiamo le semifinali di Coppa Italia”

Barcellona-Napoli, da domani si apre la procedura per l’acquisto dei biglietti

Marotta tuona contro la Lega: “Campionato falsato!”

GdS – Solo la Lazio meglio del Napoli nel girone di ritorno

Le pagelle – Successo del Napoli contro il Torino e terza vittoria consecutiva per gli azzurri che vedono l’Europa

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: in Cina altri 35 decessi

Coronavirus: primo positivo in Fvg

Un nuovo e misterioso antenato in Africa riscrive la storia della nostra specie