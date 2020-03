Pavarese: ”Gattuso sta ricostruendo il Napoli grazie anche alla sua personalità”

Gigi Pavarese, ex Direttore Sportivo del Napoli, ha raccontato ai microfoni di Radio Sportiva le impressioni sulla stagione del Napoli di Gattuso.

“In campionato il Napoli ha recuperato posizioni importanti con questi risultati, anche se ha partite in più degli avversari. E si è ritrovato dal punto di vista tecnico e tattico. Demme e Lobotka hanno riportato equilibrio anche a tutto il gruppo”.

“Gattuso sta ricostruendo una squadra grazie anche alla sua personalità. L’ambiente è sempre stato con la squadra e sta trasmettendo un grande carattere. A dimostrarlo è la gara di Champions con il Barça”.

“Almeno per l’Europa League il Napoli ha l’obbligo di provarci. Lozano? Bisogna dare tempo a chi arriva da altri campionati. Non è un flop, ha sempre mostrato il suo valore e lo farà anche in azzurro”. Conclude Pavarese.