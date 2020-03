GdS – Solo la Lazio meglio del Napoli nel girone di ritorno

Manolas e Di Lorenzo siglano le reti del successo del Napoli contro il Torino

Terza vittoria di fila per il Napoli in questo campionato. La crisi sembra alle spalle e ora la Roma sembra sempre più vicina. Solo la Lazio ha fatto meglio del Napoli in questo girone di ritorno.

La Gazzetta dello Sport commenta così il successo degli azzurri:

“Il match del San Paolo, vinto legittimamente dai padroni di casa, più pericolosi e sempre in controllo della situazione, aggiunge carica agli azzurri impegnati a migliorare la propria classifica per un finale da battaglia europea: la Roma è già sotto pressione.

[…] Rino Gattuso invece vede i suoi in costante progresso di gioco e anche di risultati: in questo campionato nove punti in tre partite consecutive il Napoli non era mai riuscito a raccoglierli. Dopo la Lazio a raccogliere più punti nel girone di ritorno c’è il Napoli (15). Il livello delle prestazioni è in crescita, così come chiesto alla vigilia dall’allenatore, e la squadra ha prodotto un buon volume di gioco”.

