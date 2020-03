Gattuso a DAZN: “Sono arrabbiato per il gol ma siamo una squadra viva”

L’allenatore azzurro Rino Gattuso ai microfoni di DAZN a termine del match che vede il Napoli tornare alla vittoria al San Paolo.

Gattuso ribadisce che il Napoli deve continuare su questa strada e conferma ciò che tutti abbiamo immaginato, la sua rabbia per il gol subito:

Non mi è piaciuta la sufficienza degli ultimi minuti. Siamo una squadra bella da vedere, una squadra viva. Dobbiamo restare sempre sul pezzo, avremmo dovuto chiudere su quel cross, non ci deve essere pigrizia e su questo possiamo migliorare”

Si nota molto lavoro sulla linea di difesa

“Sì, ne vale la pena perchè penso che ci darà modo di soffrire di meno e di essere più pericolosi con le mezzali, ci darà dei vantaggi, è questo il motivo per cui sto dando priorità alla difesa.”

E’ questa la direzione giusta?

“Conosco le problematiche che abbiamo avuto e che ancora ci sono da risolvere ma noi dobbiamo starci con la testa. Dobbiamo essere professionisti, lavorare per poi risolvere tutto. I calciatori sanno bene cosa hanno rischiato, quando ho parlato dei 40 punti ero molto serio, credevo fortemente andassero raggiunti. I ragazzi si allenavano ma pensavano a tante cose, non si possono dimenticare partite non giocate da squadra come quelle con la Fiorentina, Parma e Lecce. Ora sento parlare di catenaccio, non è così, lavoriamo sulle due fasi. Finchè non potremmo permetterci una pressione offensiva o ultraoffensiva, è questa la strada da seguire.”

Citiamo Gattuso, il Napoli di stasera è più Brad Pitt o più Gattuso?

“Lo preferisco brutto come me ma puntiamo ad essere belli come Brad Pitt quando siamo in possesso e brutti come la morte quando la dobbiamo riconquistare.”

Mario Scala

