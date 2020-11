De Zerbi: “Avevo detto ai miei che vincere a Napoli sarebbe stato possibile”

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Sassuolo.

De Zerbi esordisce rispondendo ai complimenti ricevuti da mister Fonseca che chiudeva il suo intervento dopo Roma-Fiorentina.

Questa partita farà capite la forza ai ragazzi?

“Si, per tanti motivi. Continuo a dire ai ragazzi che sono forti, negli undici ed anche nei cambi. Non mi credevano ma gli ho ribadito di esserne convinto. Se i dico che possiamo andare a vincere a Napoli vuol dire che sono forti tutti.”

Che futuro vede per questo campionato per il Sassuolo?

“Vedo venerdì l’Udinese, una squadra ostica con una difficoltà maggiore rispetto al Napoli perchè sa chiudersi ma, come oggi col Milan sa anche proporre gioco”

Che giocatore è Maxime Lopez?

“E’ un giocatore che sa giocare a calcio, è abituato a sostenere certe pressioni perchè viene dal Marsiglia. Con lui in campo insieme a Locatelli dobbiamo sacrificarci un po’ in copertura.”

Col gioco si arriva dove non si può con le assenze e con il livello tecnico…

“Non si può dire se ciò basti per vincere ma quanto meno possiamo scegliere come perdere e noi scegliamo sempre di imporre il nostro gioco. Oggi ho abbassato un po’ la pressione per rispetto dei miei giocatori. Se avessi concesso ad Osimhen cinquanta metri dietro la difesa avrei esposto Chiriches e Ferrari ed un limite dovuto a caratteristiche.”

Mario Scala

