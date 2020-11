Regione Campania, il Presidente De Luca: “No a lockdown localizzati, servono misure comuni”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha così parlato nel corso dell’incontro con i ministri

Il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, durante l’incontro tra Governo e Regioni, si è detto d’accordo con il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini sulla necessità di “misure nazionali per dare segno di unità dei livelli istituzionali“. Il Presidente ha così parlato nel corso dell’incontro con i ministri:

“La logica dei singoli territori non ha senso perché l’epidemia è diffusa. Serve muoversi in maniera unitaria; differenziazioni territoriali porterebbero a reazione diverse, in Campania non sarebbero capite e sono improponibili perché i livelli di controllo non esistono. Il 60% dei positivi in Campania erano in area metropolitana di Napoli (ASL 1-2-3); è stata vietata la mobilità tra comuni ma non ci sono i controlli; abbiamo alcune zone rosse ma abbiamo deciso con i prefetti di presidiare le zone centrali. E’ sconcertante il fatto che sulla scuola si fanno dichiarazioni ideologiche scollegate da dati scientifici“.

