Milik: “Sto bene alla Juve, ho sempre voluto un grande club”

Arkadiusz Milik, ex attaccante del Napoli trasferitosi alla Juventus nella scorsa finestra di mercato, ha commentato il suo arrivo in bianconero ai microfoni della testata polacca Meczyki.

Queste le sue parole:

“Sto bene con la maglia della Juventus, è un kit con dei bei colori e dei buoni sponsor. Mi sono sempre approcciato con calma alle questioni di mercato. Io sono concentrato solo sul campo, al resto pensano i miei agenti. A loro ho detto di disturbarmi solo se c’era un’offerta concreta, dopo Marsiglia-Nantes mi hanno chiamato dicendomi che c’era la Juve.

I giorni successivi sono volato a Torino per parlare con il club. Il mio agente mi ha chiamato solo quando l’interesse era diventato serio. La mia scelta è stata rapida, è sempre stato il mio sogno di giocare in un club così grande. Quando ero piccolo volevo giocare in una grande squadra e al mondo non ce ne sono tantissime. Mi ha fatto piacere questa occasione, non avevo nulla da perdere.

Depay? Sapevo che c’era un interesse per lui, ma nient’altro. Non mi sono chiesto perché non sia arrivato Depay, non avevo abbastanza informazioni e non era un mio problema.

In passato il Napoli rifiutò anche un’offerta della Roma che offriva più soldi. È stata una loro decisione e io l’ho rispettata. Sono contento però che alla fine io abbia avuto la possibilità di andare alla Juve, è un grande onore”.

