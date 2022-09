Marolda: “Koulibaly? ADL non l’ha venduto per paura della gente”

Kalidou Koulibaly avrebbe potuto lasciare Napoli molto prima

L’addio di Kalidou Koulibaly la scorsa estate è stato quello che, insieme a Mertens, ha lasciato il vuoto più grande nel cuore dei tifosi. Il difensore senegalese, ora in forza al Chelsea, avrebbe potuto lasciare Napoli già qualche stagione fa. Lo riferisce Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, nel corso del suo intervento alla trasmissione “Il Bello del calcio” in onda su Tele Vomero.

Queste le sue parole:

“Il Napoli e soprattutto De Laurentiis non ha avuto il coraggio di rifondare la squadra qualche anno fa. De Laurentiis non ha avuto il coraggio di vendere Koulibaly a 80 milioni, se l’è tenuto e ha sbagliato perché probabilmente aveva paura della reazione della gente. Questo è un aspetto molto importante perché c’è ancora un pregiudizio verso De Laurentiis. Il Napoli va bene ma De Laurentiis non c’entra, il Napoli va meno bene e De Laurentiis se ne deve andare. Se l’ambiente non capisce che deve unirsi, lo Scudetto a Napoli non tornerà”.

Fonte foto: Instagram @kkoulibaly26

