Mercato: niente Napoli per Solbakken, Roma ad un passo

Con tutta probabilità Ola Solbakken non vestirà la maglia del Napoli. A dicembre il suo contratto con il Bodo Glimt andrà in scadenza ma nel futuro del giovane talento non ci sarà il Napoli. Il motivo, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, sarebbe riconducibile al fatto che partenopei hanno confermato Alessio Zerbin in prima squadra, decidendo di puntare su di lui invece di intervenire ulteriormente sul mercato. La Roma, nel frattempo, pare aver già raggiunto un accordo di massima con il giocatore.