Verso Napoli-Torino: Demme torna a disposizione

Diego Demme è pienamente recuperato è sarà a disposizione per Napoli-Torino

Matteo Politano e Victor Osimhen non saranno ancora a disposizione di Luciano Spalletti per la prossima gara di campionato tra Napoli e Torino. Il tecnico di Certaldo potrà però contare su un altro rientro importante. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna riferisce che Diego Demme ha recuperato completamente e sarà quindi convocabile per la gara contro i granata.

Fonte foto: Instagram @diegodemme

