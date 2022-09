Bergomi: “Raspadori? Tecnicamente più bravo ma preferisco Immobile”

Beppe Bergomi commenta la prestazione degli azzurri contro l’Ungheria

La Nazionale di Roberto Mancini conquista il primato nel suo girone di Nations League, conquistando l’accesso alle Final Four. Contro Inghilterra e Ungheria è andato in gol Giacomo Raspadori, Beppe Bergomi commenta le sue prestazioni a Sky Sport.

Queste le sue parole:

“L’Italia più brava in termini organizzativi, Mancini è stato bravo a schierare la formazione nonostante le tante assenze. Finito il ciclo di Immobile? Mancini ha chiesto molto alle punte, che hanno interpretato molto bene la partita, tecnicamente in attacco Raspadori è stato il più bravo. Lavora per la squadra e ha grandi doti tecniche: attacca la profondità e segna gol di rapina, ma continuo a credere che Immobile sia un passo davanti a tutti, ma sicuramente il Napoli ha fatto un grande acquisto”.

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ordine: “Scudetto? Non credo nel Napoli: gli è andata bene per un motivo”

Cassano: “Maradona ha vinto il primo Scudetto con degli scappati di casa”: dura replica di Renica

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici