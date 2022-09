Dossena elogia Spalletti: “Il suo Napoli può vincere lo Scudetto”

Il Napoli di Luciano Spalletti sta ampiamente superando le aspettative

L’ex campione del Mondo 1982 Beppe Dossena, ai microfoni di ‘1 Football Club’ su 1 Station Radio, elogia il Napoli e soprattutto il suo allenatore Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

Napoli? “Spalletti ha tutte le capacità per mettere in campo calciatori i quali possono scardinare le difese avversarie. Il tecnico può vincere lo scudetto con le armi possedute in rosa, soprattutto per quanto concerne l’attacco. Ma l’allenatore non potrà gestire tutta la rosa, la società dovrà essere necessariamente legata alla squadra. Luciano ha figure e jolly per arrivare fino in fondo, ma conterà la fortuna per questo andamento vittorioso, oltre il supporto del club“.

