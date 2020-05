Calciomercato Napoli – Cammaroto: ”Osimhen pista veritiera. Aggiornamenti su Everton ed altri”

Cammaroto svela a “NM”: Osimhen pista veritiera ma difficile, Gattuso in pressing su Hysaj per la riconferma, Rashica sostituto ideale di Callejon, la pista Boga non decolla, procede la trattativa per Everton, nessuno sconto per Allan e Koulibaly

Ancora un aggiornamento da parte di Emanuele Cammaroto, che su NapoliMagazione.Com, rivela la situazione attuale in proiezione calciomercato del Napoli.

Questo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato:

SUL NAPOLI CHE SI PREPARA AD UN’ESTATE IMPORTANTE

”Altro che smobilitazione e ridimensionamento. Al di là della fase finale di questa stagione che per tanti motivi sarà un capitolo a parte, il Napoli si prepara ad un’estate importante e sta lavorando ad un mercato che darà soddisfazioni ai tifosi. Non aspettiamoci nomi roboanti, diversi elementi che sono a fine corsa partiranno ma in compenso arriveranno calciatori molto interessanti alla corte di Gattuso.

Si va verso quel ritorno ad un Napoli da battaglia e da corsa che aveva fatto la fortuna del club da parecchi anni a questa parte. Ho avuto modo di sentire il presidente Aurelio De Laurentiis per fargli gli auguri di buon compleanno e la sensazione forte che ne ho ricavato è quella di un Adl carico, che vuole rilanciare la sfida. De Laurentiis se lo conosci lo puoi capire anche da poche parole e sono convinto che abbia le idee chiare sul progetto del Napoli che sta nascendo, ma soprattutto traspare che le valutazioni in atto vedono allineati e concordi Adl, Giuntoli e Gattuso”.

CAMMAROTO SU OSIMHEN

”Conosco bene la fonte da cui è trapelata la notizia di Osimhen (come fu per Mertens..) ed è una pista veritiera. Attenzione però al “Pepe bis”. Gradimento totale del giocatore per il Napoli, rapporti ottimi con il Lille, ma i francesi sono una bottega cara e al momento partono da 50 milioni sperando in un’asta con le big della Premier League. C’è la volontà del Napoli di prendere il giocatore, profilo perfetto per i parametri del club, ma è una pista difficile.

O lo prendi adesso o diventa un Everest, perché sullo sfondo si affacciano alcuni club inglesi come il Liverpool e proprio l’Arsenal che prese Pepe un anno fa e che si prepara a congedare Lacazette e può perdere Aubameyang. Verrà fatto un tentativo per inserire Ounas nella trattativa, per abbassare la trattativa. Si studia una prima offerta da 30 milioni più Ounas, i francesi alzeranno la posta ma siamo alle schermaglie iniziali”.

SULLA DIFESA DEL NAPOLI

”In difesa tentativo importante per confermare Hysaj, Gattuso è in forte pressing sull’albanese. Nella lista del tecnico calabrese in partenza c’è Malcuit, mentre a Di Lorenzo e Rui vuole affiancare la riconfermare di Hysaj e di un esterno sinistro che ancora non è stato scelto. Mendes è pronto a riproporre la candidatura di Grimaldo del Benfica. Si valutano altre soluzioni”.

PER IL DOPO MILIK ECCO L’ATTACCANTE CHE CERCA IL NAPOLI

”In ogni caso è la conferma di quanto avevamo detto nei giorni scorsi: il Napoli per il dopo Milik non cerca una punta fisica e statica ma un bomber di corsa, che sappia muoversi al centro e anche sugli esterni. In attacco sarà rivoluzione totale: Callejon e Llorente sono già due ex, Milik quasi, su Lozano Raiola sta lavorando per portare un’offerta importante e si sta muovendo con un paio di club in Inghilterra e Spagna.

Via anche Ounas e Younes, che saranno due jolly per il mercato. Tra l’altro mi risulta che il Napoli non abbia mollato la presa per Rashica: il Lipsia è avanti ma attenzione perché gli azzurri considerano il kosowaro un sostituto ideale di Callejon, da affiancare in quel ruolo a Politano ma che può anche spostarsi a sinistra in caso di necessità. I partenopei potrebbero mettere sul tavolo soldi più il cartellino di Younes che vuole tornare in Germania”.

CAMMAROTO SU BOGA

”Boga continua a piacere ma è una pista che non decolla perché, anche se il Chelsea non lo ricomprerà, il Sassuolo continua a chiedere la luna. Dubbi, tra l’altro, di carattere tattico: grande talento ma di difficile inserimento negli schemi di Gattuso per la sua “anarchia”, gioca soprattutto sulla sinistra dove c’è già Insigne, e a destra comunque c’è già Politano, sul quale il Napoli punta con piena convinzione”.

PROCEDE LA TRATTATIVA PER EVERTON

”Procede la trattativa per Everton. Smentite di circostanza ma è un obiettivo importante del Napoli, piace molto a tutto lo staff e il brasiliano ha già accettato con entusiasmo il possibile trasferimento in maglia azzurra. Ora si tratta con il Gremio per chiudere l’intesa sul prezzo del cartellino. Gli farà spazio Lozano, sul quale Gattuso ha già detto che non rientra nei piani tecnici del Napoli che verrà”.

SI LAVORA PER IL DIVORZIO DI ALLAN CON IL NAPOLI

”Si lavora al divorzio con Allan, ma l’Everton e altri che vorranno prenderlo dovranno pagarlo almeno 40 milioni, non c’è clausula e non ci saranno sconti. Così come – repetita iuvant – non ci sarà un euro di sconto per Koulibaly. E’ inutile ostinarsi ad accostarlo a 6 o 7 squadre e darlo per ceduto ogni giorno a un club inglese differente, mentre i corteggiatori non si avvicinano nemmeno alla lontana alla cifra che vuole Adl. O arriva qualcuno e porta 100 milioni o rimane a Napoli per un’altra stagione”. Conclude Cammaroto.

