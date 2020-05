Ufficiale-Terminato il consiglio di Lega: Venerdì si definisco i calendari, niente sconti alle TV

Finito il consiglio di Lega, venerdi verranno definiti i calendari. Niente sconti per le TV

Si è concluso da pochi minuti il tanto atteso consiglio della Lega. Si è deliberato che nella giornata di venerdì verra definito il calendario per la ripresa. E’ stato anche deciso il no agli sconti alle Tv a pagamento, come invece era stato richiesto. La stessa Lega Calcio ha poi diramato un comunicato, nel quale specifica:

Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi pomeriggio, ha confermato, per quanto riguarda il rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi, la linea del rispetto dei contratti, in ottemperanza alle delibere assunte dall’Assemblea dello scorso 13 maggio.

Il Consiglio di Lega ha, inoltre, analizzato le diverse ipotesi di calendario che consentano la disputa di tutte le restanti gare di Serie A TIM e di Coppa Italia e ha deciso, nelle more dell’incontro istituzionale che si terrà giovedì con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, di aggiornarsi su questo tema venerdì mattina”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, l’allarme di Richeldi:”il 30% dei guariti avrà problemi respiratori”

Del Genio critica i palyoff:”Non è un sitema meritocratico, non fa per il nostro calcio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

CORONAVIRUS: 32.955 MORTI, +78 MAI COSÌ POCHI DAL 2 MARZO