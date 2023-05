Napoli-Spalletti, il tecnico si concederà un anno di riposo

Dopo la sua avventura al Napoli, Luciano Spalletti avrebbe deciso di concedersi un anno di riposo e tornare a casa dai suoi affetti.ù

L’edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime sul tecnico del Napoli Luciano Spalletti, soffermandosi in particolare su una decisione che avrebbe già preso. Dopo il campionato, ormai quasi giunto al termine, quest’ultimo si concederà un anno sabbatico. Il tecnico di Certaldo avrebbe deciso di tornare per un po’ a casa dalla sua famiglia.

Ecco quanto si legge:

“Resterà fermo, incredibile ma vero: ha il mondo in pugno ma ha deciso che deve concedersi quel tempo che ha sottratto a se stesso in questi mesi di Napoli. È deluso per la rimonta con il Bologna, ma dice il vero quando snobba il record dei 91 punti che non potrà conquistare: «Conta un solo record: aver vinto il campionato con 5 giornate di anticipo, non gioco per altri tipi di record. Mi basta quello che ho ottenuto quest’anno». Come dargli torto a questo uragano di sentimenti che gioca a essere solo un venticello: Spalletti attende domenica, la festa scudetto, il momento in cui i tifosi – ne è certo – si schiereranno con lui e ancora una volta – è convinto – dimostreranno a De Laurentiis da che parte stanno. Perché è tutto in questo duello, l’addio imminente: Spalletti ha rotto con De Laurentiis e ha deciso di andare via. Rifiutando di prendere in considerazione qualsiasi proposta presidenziale. Perché non è questione di soldi, è questione che vuole tornare a casa.”

