Napoli, le ultime novità relative alla festa Scudetto

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha riportato le ultime novità sulla festa Scudetto del Napoli.

Il prossimo 4 giugno, dopo la sfida contro la Sampdoria, ci sarà la festa Scudetto del Napoli. Il Mattino si concentra proprio su tale evento, riportando le ultime novità in merito.

Secondo le parole del quotidiano il club, insieme a Comune e Prefettura, starebbe stabilendo il piano sicurezza ed avrebbe già deciso per quanto riguarda i maxischermi.

“De Laurentiis vuole preparare tutto al meglio per Napoli-Sampdoria di domenica che si giocherà alle ore 19, per coinvolgere anche l’aera nord e centroamericana, dove sarà festa per il popolo napoletano che vedrà Di Lorenzo sollevare la coppa dopo 33 anni. In queste ore, infatti, il club si incontrerà con Prefettura e Comune per stabilire il piano sicurezza. Quattro maxischermi saranno allestiti in altrettante piazze della città, mentre anche nell’area metropolitana sono previsti ulteriori eventi. Le immagini della festa del Maradona saranno trasmesse in diretta dalla Rai. Niente sfilata del pullman.”

