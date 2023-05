UFFICIALE – Napoli-Sampdoria si giocherà il 4 giugno alle 18:30

È ufficiale: la sfida di campionato tra Napoli e Sampdoria sarà disputata domenica 4 giugno alle ore 18:30.

Napoli e Sampdoria si sfideranno domenica 4 giugno presso lo Stadio Diego Armando Maradona in occasione dell’ultima giornata di campionato. La SSC Napoli ha da poco comunicato non solo la data del match, già risaputa, ma anche l’orario. Il fischio d’inizio è dunque previsto per le ore 18:30.

Di seguito il comunicato della Società partenopea:

“Napoli-Sampdoria si giocherà domenica 4 giugno alle ore 18.30. Lo ha comunicato la Lega Serie A che ha diramato gli orari e le date dell’ultima giornata di campionato.”

