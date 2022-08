Ndombele vuole subito partire per Napoli: l’offerta di ADL

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Tanguy Ndombele ed afferma che non vedrebbe l’ora di arrivare a Napoli.

Tanguy Ndombele sarebbe sempre più vicino al Napoli. La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime novità sull’affare, affermando che il centrocampista sarebbe impaziente di vestire la maglia del club azzurro. Il noto quotidiano ha affermato che Napoli e Tottenham continuano a discutere sulla formula dell’affare e la soluzione sarebbe ormai quasi raggiunta.

“Ndombele è impaziente di mettersi in viaggio per Napoli e il Tottenham sta chiudendo l’affare con De Laurentiis e i suoi collaboratori. Sono significativi i movimenti intrecciati tra Parigi e Londra. Non è un caso che in parallelo i dirigenti campani siano ormai vicinissimi all’intesa con il Tottenham per ottenere in prestito il francese Ndombele. C’è da definire l’entità del suo stipendio, visto che gli Spurs gli garantiscono un contratto da 8 milioni netti a stagione. Inutile dire che ADL non intende superare quota 4. Ad ogni modo siamo ai dettagli, c’è ottimismo tra le parti. Appena si sblocca l’affare parigino per Fabian.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, quasi fatta per Raspadori: si discute sul bonus

Monza-Torino, Petagna promosso dai quotidiani: gara sufficiente

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dai Poeti d’Azione alla Follia Creativa, tutti i simboli presentati al Viminale