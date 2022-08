Napoli, anche Lukic tra gli obiettivi per il centrocampo

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli per quanto riguarda il centrocampo ci sarebbe anche Sasa Lukic.

Il Napoli sarebbe interessato ad alcuni centrocampisti per rafforzare ancora di più il proprio organico e tra essi c’è anche Sasa Lukic. Il giocatore veste attualmente la maglia del Torino ma i rapporti con la Società granata non sarebbero dei migliori. Ndombele dunque non sarebbe l’unico obiettivo attuale del club partenopeo, bensì l’interesse del Napoli su ben cinque risorse per quanto riguarda il centrocampo.

Di seguito ecco quanto riportato dal quotidiano Il Mattino:

“Tra le idee dei centrocampisti ci sono anche altri nomi, oltre a Ndombele: tra queste spunta anche Lukic in uscita dal Torino che piace anche in Premier. Un nome che si aggiunge alla lista che comprende Barak, Nandez e Szoboszlai del Lipsia che piace da tempo al Napoli ma è il più difficile da raggiungere per i costi elevati dell’operazione (la valutazione parte da una base di 25 milioni).”

