Le pagelle – Gilmour promosso: “Aiuta Lobotka in impostazione, utilissimo nella riaggressione”

La prima da titolare per Billy Gilmour ha lasciato il segno. I voti dei quotidiani:

Corriere dello Sport, 7: “Prima da titolare, ma come assistente del prof. Lobotka. Poi quando esce il compagno prende in mano la squadra, con Anguissa che gli guarda le spalle”.

La Gazzetta dello Sport, 6.5: “Prima da titolare ma in un sistema in cui ha fatto benissimo al Brighton: aiuta Lobotka in impostazione, utilissimmo nella riaggressione”

