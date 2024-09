Conferenza stampa – Mazzocchi: “Stiamo lavorando bene. I nuovi arrivati? Si stanno inserendo bene, gli insegno un po’ di napoletano”

Pasquale Mazzocchi in conferenza stampa. Le parole dell’azzurro, dopo la vittoria in Coppa Italia, contro il Palermo:

Raccontaci un po’ del percorso che state facendo. “Stiamo lavorando bene, siamo tutti a disposizione, il mister ha dato spazio a chi ha giocato meno, noi dobbiamo essere sempre a disposizione. Si sta facendo un bel lavoro, si sta creando un bel gruppo”.

Sulla prestazione di stasera. “Credo di aver fatto una buona gara, qualche errore, ma ci può stare. Tutti hanno fatto una buona gara”.

C’è già intesa per la linea a 4? “Il mister ci dà tante soluzioni, in partita siamo già preparati a quello che dobbiamo fare. Molti hanno già giocato a 4, siamo duttili, non ci sono problemi”.

Sui nuovi arrivati. “Loro si stanno inserendo bene, è nostro compito farli inserire, insegnargli anche un po’ di napoletano (ride, ndr)”.

