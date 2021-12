Napoli: rinnovo di Insigne una guerra di nervi, le richieste del capitano

A poche settimane dal mercato di gennaio la situazione contrattuale del capitano rimane complicata

Il Mattino nella sua edizione odierna parla della situazione contrattuale di Lorenzo Insigne. Il contratto del giocatore scade a giugno e ciò gli permetterebbe già da gennaio di accordarsi con un’altra squadra per la prossima stagione. Al capitano, si legge, basterebbe un prolungamento alle stesse cifre attuali, cioè 4,5 milioni a stagione. Ma il Napoli non si sta facendo vivo ne con lui ne con il suo procuratore. Il quotidiano scrive di una guerra di nervi per il rinnovo che va avanti da mesi.

