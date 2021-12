Bagni: “A gennaio il Napoli puntellerà la rosa, bisogna puntare su profili precisi”

Salvatore Bagni sul mercato invernale del Napoli

L’ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, dove ha parlato di come opererà il club azzurro nella prossima finestra di calciomercato. Ecco quanto dichiarato:

“So per certo che il Napoli farà qualcosa a gennaio: investirà per puntellare la rosa attualmente a disposizione di mister Luciano Spalletti. Chi comprerà? Non posso rivelarvi dettagli, ma vi rispondo dicendo che bisognerà andare a trovare alcuni giocatori, anche nazionali, che magari non sono titolari nelle proprie squadre e che, invece, potrebbero essere importanti per il Napoli. Calciatori che non hanno un minutaggio intero e che potrebbero dare un contributo alla causa azzurra pur non giocando tutta la partita. Si andrà su quei profili lì” .

