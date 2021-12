De Nicola: “Lo staff non lavora come si faceva prima, prevenire gli infortuni non è facile”

De Nicola sulla catena di infortuni del Napoli

Il Dott. Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha provato a dare la sua interpretazione sulla lunga striscia di infortuni che ha colpito la squadra azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Dietro c’era un lavoro quando c’ero io che oggi non si riesce a fare più. Un lavoro di prevenzione a 360 gradi, la ricerca scientifica, un lavoro molto complesso. Prevedeva tante situazioni, la prima era la collaborazione con elementi di ricerca scientifica importanti, a livello internazionale, la seconda cosa avere un’idea di ciò che succedeva a livello biomeccanico e perché c’era un infortunio. Gli infortuni di Milik e Ghoulam non siamo riusciti a prevenirli perché la rottura di certi elementi non abbiamo ancora capito come combatterli. Credo che loro abbiano continuato sulla nostra strada perché non sono stupidi. Prevenire gli infortuni non è facile perché ci vuole tanta esperienza e tante botte prese. Sono convinto che questo staff sanitario lavora in maniera differente da come faceva prima. Non ho parlato e non voglio parlare con De Laurentiis di questa cosa. Non voglio parlare con persone che si dimenticano di me e il fatto che non ci sentiamo più. Io sono un tifoso, un tifoso anche della gente. Io sono stato fortunatissimo che ho avuto a che fare con De Laurentiis, che ho lavorato con il Napoli per quindici anni e probabilmente ha fatto bene a mandarmi via in quel momento dato che forse mi ero montato la testa.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rinnovo Insigne: segnali di apertura, previsto incontro con De Laurentis

Infortunio Lobotka: trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Birmania: Usa, condanna Suu Kyi è affronto a giustizia