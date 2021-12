Massimiliano Gallo: “De Nicola potrebbe tornare al Napoli”

Massimiliano Gallo sul perchè potrebbe tornare De Nicola al Napoli

Il giornalista Massimiliano Gallo è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha parlato del possibile ritorno del dott. Alfonso De Nicola all’interno dello staff azzurro. Ecco quanto dichiarato:

Infortuni? Il problema c’è, ma è di preparazione atletica. Se in una partita saltano tre giocatori nel giro di 20 minuti allora c’è qualcosa che non va. Questa del Napoli è una gestione volta al passato perché è stato preso il preparatore atletico l’allenatore in seconda che c’erano ai tempi di Sarri, quindi potrebbe essere un preludio per il ritorno di De Nicola. Il problema oltre alla preparazione atletica è il fatto che il club azzurro sembri tornare al passato invece di guardare avanti. A volte tornare sui propri passi va bene, però questa ‘campagna acquisti’ nello staff mi ha colpito”.

