Malcuit, l’ex agente: “In questa nuova posizione può essere molto utile a Spalletti”

Bruno Satin, ex agente di Kevin Malcuit, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal, dove ha commentato la recente prestazione dell’azzurro contro l’Atalanta. Ecco quanto dichiarato:

“Malcuit è un ex attaccante, quando era giovane giocava da ala destra e per questo motivo è più bravo nella fase offensiva, quando c’è da spingere sa essere determinante. Il ruolo che gli ha chiesto di interpretare Spalletti è perfetto. Malcuit titolare? No, è Giovanni Di Lorenzo il titolare del Napoli e anche della Nazionale italiana, è difficile che Kevin possa avere continuità, tuttavia ha qualità fisiche importanti, sa saltare l’uomo e sa essere prezioso. Con Luciano Spalletti può avere un ruolo interessante nella seconda metà di stagione”.

