Napoli: Osimhen al lavoro, spunta una possibile data per il ritorno in campo

L’attaccante nigeriano inizia l’iter di recupero dopo l’operazione

Il Mattino nella sua edizione odierna parla di Victor Osimhen. L’attaccante dopo l’operazione allo zigomo ha dovuto osservare un periodo di riposo a casa, potendo lavorare soltanto sulla cyclette e sul tapis roulant. Ieri, dopo la visita di controllo, è arrivato l’ok dei dottori per ricominciare ad allenarsi a Castel Volturno, con piani di corsa personalizzata. Secondo il quotidiano potremmo rivedere l’attaccante in occasione della partita contro il Cagliari in programma il 20 febbraio 2022.

