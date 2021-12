Bacconi: “Napoli presuntuoso, doveva accontentarsi del pareggio e alla fine ha perso”

Bacconi, commenta il KO del Napoli con l’Atalanta

Adriano Bacconi esperto di tattica è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8,commentando il KO del Napoli con l’Atalanta. Di seguito il commento.

Bacconi:

“Sono d’accordo sui complimenti a Spalletti per come ha impostato la gara, ma se vogliamo trovare uno spunto critico, nella parte finale avrebbe dovuto lasciare meno spazi, avrebbe dovuto compattarsi in mezzo al campo. In fase di non possesso i due esterni avrebbero dovuto stringere e aiutare i centrocampisti centrali. In quel momento serviva meno presunzione, limitare i danni e accontentarsi del pareggio. Invece il Napoli ha continuato a giocare alto e aperto e alla fine ha pagato dazio e perso”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il report: Manolas seduta in gruppo, palestra per Insigne. Terapie Koulibaly e Lobotka

Empoli, pres. Cosi: “A Napoli non faremo barricate. L’arbitro maresciallo fa sentire tutelati”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Birmania: Usa, condanna Suu Kyi è affronto a giustizia