Napoli: Insigne infastidito dalle dichiarazioni di De Laurentiis: “Se andrà via sarà una sua scelta”

Il capitano del Napoli non ha affatto gradito le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis

“Insigne? È un prodotto del vivaio. Se poi mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l’Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra“. Queste sono state le parole di Aurelio De Laurentiis che, stando a quanto riporta Il Mattino nella sua edizione odierna, avrebbero infastidito il capitano del Napoli, che non avrebbe affatto gradito queste dichiarazioni del presidente e ne sarebbe rimasto stupito. Queste parole, secondo il quotidiano, potrebbero spingere Lorenzo Insigne a valutare con più attenzione le offerte dei club che si sono interessati a lui. Alla porta del suo agente avrebbero già bussato diversi club di Premier League.

