Sampdoria, Ferrero tratta la cessione del club blucerchiato

Sampdoria, ad un passo la cessione di Ferrero

Come riportato da calciomercato.com, la Sampdoria potrebbe avere presto una nuova proprietà. Nelle ultime il presidente dei blucerchiati, Massimo Ferrero, sarebbe in procinto di cedere il club a nuovi invesitori. Le trattative sono in corso, ma sull’identità dei nuovi proprietari c’è il massimo riserbo. Alcune voci, parlano dell’interessamento di almeno un paio di imprenditori americani, tra cui un fondo, ma anche di un investitore arabo.

