Mazzarri: “Rimpiango il mio addio al Napoli, forse un giorno ci ritroveremo”

L’ex allenatore del Napoli Walter Mazzarri, è intervenuto nel corso della presentazione della mostra fotografica dedicata a Diego Armando Maradona al centro commerciale Jambo. L’ex tecnico azzurro, ha ricordato anche i suoi anni sulla panchina del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Se mi sono pentito di avere lasciato il Napoli? In quel momento mi sembrava la scelta più giusta da prendere. Ero lì da quattro anni, avevo a mia disposizione giocatori che avevo creato quasi tutti io, erano ragazzi. Hamsik veniva dal Brescia, Cavani dal Palermo, il Pocho Lavezzi dall’Argentina. Quando tiri fuori tutto dopo quattro anni o cambi piazza o devi cambiare tanti giocatori. Naturalmente, alla luce di come sono andate poi le cose, posso dire che probabilmente sarebbe stato meglio non andare mai via, ma sono contento quando dite che anche grazie a quei quattro anni si è potuto poi andare a comprare dal Real Madrid. Noi prima acquistavamo solo calciatori dal Bologna o da società non di primissima fascia. Napoli mi è rimasta nel cuore, magari un giorno ci ritroveremo”.

