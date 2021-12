Napoli, il report: Manolas seduta in gruppo, palestra per Insigne. Terapie Koulibaly e Lobotka

Napoli il report della seduta di oggi

Napoli, il report di oggi, seduta mattutina per gli azzurri al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Leicester in programma giovedì alle ore 18.45 allo Stadio Maradona per l’ultima giornata di Europa League.

SSC Napoli, il report della seduta

Dopo una prima fase di attivazione e torello la squadra ha svolto esercizi su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto.

SSC Napoli, il report medico

Fabian ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo.

Insigne ha svolto terapie e personalizzato in palestra.

Manolas ha svolto l’intera seduta in gruppo.

Anguissa personalizzato in campo.

Terapie per Koulibaly e Lobotka.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bagni: “A gennaio il Napoli puntellerà la rosa, bisogna puntare su profili precisi”

De Nicola: “Lo staff non lavora come si faceva prima, prevenire gli infortuni non è facile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Birmania: Usa, condanna Suu Kyi è affronto a giustizia