Sconcerti: “Napoli squadra stanca, avversari non all’altezza nella prima fase”

Il giornalista dice la sua sul recete calo del Napoli

Mario Sconcerti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio. Nel suo intervento ha detto la sua sull’attuale stato di forma del Napoli.

Queste le sue parole:

“Si è inceppato il Napoli? Credo siano molto stanchi. Poi sono cambiati anche gli avversari: nella prima parte non ne hanno trovati, se non la Juventus nel suo peggior momento. Con il Sassuolo e con l’Atalanta sono crollati nel finale: non penso a un problema mentale quanto di condizione, reso letale dalle assenze che hanno”.

