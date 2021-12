Europa League: Spalletti recupera Manolas per il Leicester

Finalmente in casa Napoli l’infermeria comincia a svuotarsi

Il Corriere dello Sport parla del Napoli in vista della gara di giovedì in Europa League contro il Leicester City. Luciano Spalletti, finalmente riceve una buona notizia, ossia il recupero di Kostas Manolas, come da quanto si legge dal comunicato diramato dal club partenopeo: “[Manolas] ha svolto l’intera seduta in gruppo“.

Bagni: “A gennaio il Napoli puntellerà la rosa, bisogna puntare su profili precisi”

De Nicola: “Lo staff non lavora come si faceva prima, prevenire gli infortuni non è facile”

