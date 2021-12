Napoli-Leicester: non si va oltre i 15mila biglietti venduti

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla di Napoli-Leicester. Fino a ieri sera i biglietti venduti per la gara d’Europa League erano poco più di 10 mila e Difficilmente, si legge, verrà superata la soglia dei 15 mila. Il quotidiano spiega che i motivi di ciò sono diversi: la gara si svolge in un giorno feriale alle 18:45, il clima previsto per domani sera non è dei migliori e la maggior parte dei tifosi preferisce assistere al campionato.