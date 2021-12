Rinnovo Insigne: svelata la cifra esatta richiesta dal capitano

Rinnovo Insigne: Il Mattino rivela la cifra esatta richiesta dal capitano del Napoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora lontano dal potersi definire vicino. Il capitano ha sempre espresso la voglia di restare a Napoli, poiché affezionato all’ambiente e intenzionato a far parte della storia di questo club.

La cifra richiesta da Insigne per il rinnovo è pari a 4.5 milioni l’anno, ossia un prolungamento di contratto alle cifre attuali. La società, però, non ha ancora preso una decisione a riguardo, poiché indeciso se offrire questa cifra o lasciarlo andare. Fino ad ottobre c’era il gelo tra le parti, che ancora non avevano avuto modo di confrontarsi. Pisacane, l’agente di Lorenzo, è ancora in attesa di una chiamata da parte di De Laurentiis per discutere nuovamente il rinnovo, anche perché tra poco meno di un mese, Insigne sarà libero di firmare per un altro club.

