Pessime notizie per Spalletti: nessun recupero in vista del Leicester

Pessime notizie per Luciano Spalletti, nessun recupero in vista per la sfida contro il Leicester.

Secondo quanto riportato da Rompipallone, non vi sarà nessun recupero in vista della partita di Europa League, che deciderà il destino del Napoli nella competizione stessa. La sfida è prevista per giovedì sera e non sarà previsto nessun rientro.