Il ritorno di Osimhen, le prime immagini in campo dopo l’infortunio

Il ritorno di Osimhen, le prime immagini del nigeriano in campo dopo l’infortunio.

Secondo quanto riportato da TMW, Osimhen è ritornato in campo per la prima volta dopo l’intervento al quale si è sottoposto in seguito all’infortunio subito a San Siro. Per il nigeriano allenamento personalizzato:

Fonte: Tuttomercatoweb

