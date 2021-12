Statistiche a favore del Napoli: ADL non vuole perdere il primato, i dettagli

Come riportato da Repubblica, la sfida del Napoli contro il Leicester, sarà una prova di nervi: il primo vero dentro o fuori della stagione. Secondo il quotidiano, il Napoli non abbandona le competizioni europee nel mese di dicembre, ergo al termine della prima fase, dal 2011. Questa statistica è un vanto per il club di De Laurentiis che vuole fortemente portare avanti questo dato.