Squalifica Spalletti – Napoli presenta il ricorso: spera in una riduzione

Squalifica Spalletti, il Napoli presenta il ricorso: spera in una riduzione per rivedere il tecnico in panchina contro l’Empoli.

Il Corriere del Mezzogiorno riporta un retroscena che si sta facendo sentire nelle ultime ore in casa Napoli. La società, difatti, ha presentato un ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a Spalletti dopo l’espulsione a Sassuolo. De Laurentiis spera in una riduzione per rivedere il tecnico in panchina contro l’Empoli. Venerdì è attesa la sentenza della corte d’appello.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bagni: “A gennaio il Napoli puntellerà la rosa, bisogna puntare su profili precisi”

De Nicola: “Lo staff non lavora come si faceva prima, prevenire gli infortuni non è facile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Birmania: Usa, condanna Suu Kyi è affronto a giustizia