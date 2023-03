Napoli-Atalanta, probabile formazione: due possibili cambi

Il Corriere dello Sport si focalizza sulla probabile formazione del Napoli per la sfida del prossimo 11 marzo contro l’Atalanta.

Napoli ed Atalanta si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona il prossimo 11 marzo ed il Corriere dello Sport riporta le ultime sulla probabile formazione azzurra. Secondo le parole del noto quotidiano Luciano Spalletti potrebbe decidere di attuale due cambi nell’undici titolare che andrà a schierare. In attacco Matteo Politano potrebbe prendere il posto di Hirving Lozano, mentre Eljif Elmas potrebbe sostituire a centrocampo Piotr Zielinski. Per il resto Luciano Spalletti dovrebbe fare le solite scelte.

Ecco quanto riportato sulle ultime di formazione:

“Spalletti non ha intenzione di stravolgere l’assetto e tantomeno di gestire in vista dell’Eintracht, e così le candidature di Elmas e Politano al posto di Zielinski e Lozano reggono per una mera valutazione tattica. Ovvero: il signor Luciano riflette come ha sempre riflettuto su questi due cambi, ma non è escluso che riconfermerà gli undici della Lazio.”

