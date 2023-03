Napoli, importanti aggiornamenti da Castel Volturno: si ferma un azzurro, il report

Napoli, importanti aggiornamenti da Castel Volturno in vista del match contro l’Atalanta

Ultimissime Calcio Napoli – Importanti aggiornamenti da Castel Volturno in vista di Napoli-Atalanta.

Di seguito il consueto report dell’allenamento pubblicato dal sito ufficiale del club:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18).

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione di possesso palla.

Successivamente partita a campo ridotto e lavoro tattico.

Chiusura di seduta con sviluppi offensivi e conclusioni in porta.

Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto lavoro differenziato per un risentimento. Assente Osimhen in permesso dalla Società.

