Kim: “Vogliamo vincere, il Napoli merita lo Scudetto”

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di UpBit, la Società coreana e sponsor del club partenopeo.

“Desidero vincere, adesso è il mio più grande desiderio Il Napoli non trionfa da tanto tempo ormai e lo merita. Il nostro obiettivo è quello di vincere più partite possibili: puntiamo allo scudetto. Penso di essermi adattato subito nella squadra, ho capito ciò che mi chiedeva il mister e credo sia stato questo il mio segreto. Mi piacerebbe essere ricordato per le cose buone che riuscirò a fare sul campo. I gol Preferisco non subirne piuttosto che farli. Il mio obiettivo è sempre finire le gare senza aver subito alcuna rete.”

Kim Min-Jae ricorda poi quando si presentò a Napoli per la prima volta ballando Gangnam Style:

“Tutti conoscono Gangnam Style, per questo motivo non ho dovuto allenarmi per ballarla. L’ho fatto una volta sola e in quella occasione mi è venuto naturale esibirmi in quel modo. Ora però non riesco a riguardare il video. Non lo farò più.”

Fonte foto: Instagram, @kimminjae3

