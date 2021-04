Napoli, report allenamento: Ospina continua con il recupero

In attesa della sfida contro la Lazio il Napoli ha svolto la sua consueta seduta di allenamento: ancora lavoro di recupero per David Ospina.

Il Napoli continua ad allenarsi a Castel Volturno in attesa di giovedì, giorno in cui sfiderà la Lazio nella trentaduesima giornata di campionato. La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento mattutino, soffermandosi in particolare su David Ospina. Il portiere infatti non si è allenato con la squadra a causa di un’infortunio: ecco perché ha svolto una seduta di terapie ed un lavoro personalizzato in palestra.

Ecco il report pubblicato dalla SSC Napoli:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli, Santini: “Sono portatore di due notizie, ma una è brutta”

Juventus, Inter e Milan in Superlega: l’esclusione dalla serie A è un’ipotesi concreta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: pm Roma indaga per attacco hacker ad Axios