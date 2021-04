Mercato Napoli, Santini: “Sono portatore di due notizie, ma una è brutta”

Fabio Santini, giornalista, ha parlato del mercato del Napoli durante “Il Processo”, trasmissione in onda su 7 Gold.

Durante la trasmissione “Il Processo”, il giornalista Fabio Santini è intervenuto per parlare delle novità circa il mercato del Napoli. Santini in particolare ha annunciato due notizie.

“Sono portatore di due notizie. Voglio partire da quella brutta: Sarri non arriverà in Campania pur essendo molto amato dai tifosi. Girano voci che potrebbe diventare l’allenatore del Tottenham: il suo futuro potrebbe essere dunque in Premier League. L’altra notizia riguarda una probabile partenza. L’Inter vuole un giocatore che possa sostituire Handanovic e Meret potrebbe essere un’opzione. Il portiere del Napoli si sta alternando con David Ospina e la dirigenza dell’Inter potrebbe provare a portarlo via nella prossima sessione di calciomercato.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus, Inter e Milan in Superlega: l’esclusione dalla serie A è un’ipotesi concreta

Napoli-Lazio: Gattuso pronto per il turnover: cambiati tre titolari

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: pm Roma indaga per attacco hacker ad Axios